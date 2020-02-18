أوامر صارمة بمراقبة نوعية مشاريع “عدل” سكنًا سكنًا

إجتمع صبيحة اليوم الثلاثاء، كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر الوزارة، بالمدير العام لـ”عدل” والمدراء الجهويين للوكالة.

وحضر الأمين العام للوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وكذا المدير العام لوكالة “عدل” وكذا مدراء الوكالة الجهويين لعنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر غرب والجزائر شرق وورقلة.

وتطرق الإجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها مشروع بمشروع.

وأمر الوزير بضرورة الإنتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.

وشدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها سكنا سكنا، وتوفرها على التهيئة الكاملة.

كما كان الاجتماع فرصة للوزير للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف المدير العام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.

وفي ذات السياق أمر الوزير المدراء الجهويين لوكالة “عدل” بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك.

وبدوره، أكد المدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لإستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.