أوبرا الجزائر تُنظم تظاهرة فنية استثنائية بمطار الجزائر

نظّمت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، بالتعاون مع مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، تظاهرة فنية استثنائية أحياها كورال أوبرا الجزائر، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال والشباب.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، قدّم خلال هذه التظاهرة، باقة من الأغاني والأناشيد التي حملت رسائل الأمل والسلم. وسط تفاعل كبير من المسافرين ومستقبليهم ومرتادي المطار.

وحوّل الكورال فضاءات المطار إلى مسرح مفتوح، حيث امتزجت روائع الموسيقى العالمية بالنكهة الجزائرية الأصيلة. في لوحات فنية جسّدت ثراء الموروث الثقافي الوطني وانفتاحه على مختلف الثقافات. مقدمةً صورة مشرقة عن الجزائر وقيمها الحضارية.

ويأتي هذا العمل في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى الخروج من أسوار المسارح والقاعات. لتمكين أكبر عدد ممكن من الجمهور من الاطلاع على الموروث الثقافي الجزائري، خاصة الأجانب.

ولقيت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من الجمهور، الذي تفاعل بعفوية مع العروض. في مشهد عكس نجاح التظاهرة في تقريب الفن من المواطن والزائر. وجعل الثقافة حاضرة في الفضاءات العمومية، لتكون رسالة ترحيب وسلام تعكس الوجه الثقافي للجزائر.