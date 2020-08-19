أوبك تجتمع لمراجعة الإلتزام بتخفيض الإنتاج

يجتمع أعضاء أوبك وحلفاؤها من بينهم روسيا، اليوم الأربعاء ، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

أفادت وكالة رويترز أنه من المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري.

وحسب مصادر في أوبك+ فإن الاجتماع سيركز على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

مشيرة في السياق ذاته أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمائة في جويلية.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها.

فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة