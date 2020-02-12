أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020

خفضت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، توقعاتها بخصوص نمو الطلب العالمي على النفط للسنة الجارية.

وأكدت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري نقلا عن وكالة “رويترز”، أن تفشي فيروس كورونا تسبب في إنخفاض الطلب العالمي على النفط.

وأضافت أن إنتاجها هبط بشكل حاد خلال شهر جانفي الماضي.

وافادت المنظمة في تقريرها أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 900 ألف برميل يوميا.

وكانت منظمة أوبك+ قد توجهت منذ شهر جانفي الماضي في تطبيق اتفاق لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا كدعم للسوق.