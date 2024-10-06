أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة بـ 24 بالمائة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص، أن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد زيادة مستمرة تصل 24 بالمائة بحلول سنة 2050. وذلك بسبب النمو المتوقع في تعداد السكان العالمي ونمو الاقتصاد.

جاءت كلمة هيثم الغيص خلال مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة الدول الـ 20، الذي انعقد يوم الجمعة في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل. ممثلا المنظمة والدول الأعضاء فيها.

كما أبرز الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أهمية الإستثمارات في الصناعة النفطية لضمان مسارات طاقة منتظمة ومستدامة في المستقبل. متوقعا أن يبلغ حجم الإستثمارات المطلوبة في هذا القطاع حوالي 17.4 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2050.

وبخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع الطاقوي، لفت المتحدث أن القيادة الفعالة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي للطاقة. والحفاظ على أمن الطاقة وضمان توفير الطاقة للجميع. بالإضافة كذلك إلى الحد من الإنبعاثات. مشيرا إلى أن إتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات بدلا من التمييز بين المصادر الطاقة المختلفة. مؤكدا أن منظمة أوبك تتبنى نهجا شاملا ومنصفا يعتمد على إستخدام جميع مصادر الطاقة. و كذا جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية.

وأضاف بأن هذا النهج يرتكز على إدراك إحتياجات جميع الشعوب والدول وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلاءم جميع الدول. مذكرا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها”.