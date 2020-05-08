أوبك: سعر سلة الخامات يواصل تحسنه في ظل تفاؤل بعودة الطلب تدريجيا

كشفت، اليوم الجمعة، منظمة الأوبك أن سعر سلة خامتها نواصل التحسن في ظل تفاؤل بعودة الطلب تدريجيا.

وأفادت منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن سعر سلة خاماتها واصل تحسنه ليقارب 23 دولارا امس الخميس، في ظل تفاؤل بعودة الطلب تدريجيا عقب بداية تخفيف اجراءات الحجر الصحي وكذا جهود الأوبك وشركائها عقب دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ منذ اسبوعا.

وأضافت المنظمة أن سعر سلة خامات أوبك تحسن الى91. 22 دولار للبرميل أمس الخميس، مقارنة بسعر 40. 22 دولار سجل يوم الأربعاء.

وذلك بعد ان سجل ادنى مستوى له خلال شهر افريل حين بلغ 22. 12 دولار للبرميل .