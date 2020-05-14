أوبك: سوق النفط العالمية ستستعيد توازنها تدريجيا خلال الفترة المقبلة بعد خفض الإنتاج الأمريكي

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك أن سوق النفط العالمية ستستعيد توازنها تدريجيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خفض الإنتاج الأمريكي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن التعديلات المعلنة مؤخرا في الإنتاج اليومي من النفط بدأت تؤتي أكلها، على أن تستعيد سوق النفط توازنها على نحو متسارع خلال الفصول المقبلة من العام.

وأضافت ذات المنظمة، أن سنة 2020 ستعرف خفضا إضافيا في إنتاج النفط لدى الدول الشريكة بحوالي مليوني برميل يوميل قياسا بالتوقعات السابقة، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرز تقرير المنظمة أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار التخفيضات الجديدة المعلنة، بما فيها تلك المتعلقة بشركات النفط الكبرى، التي تواجه انخفاض الطلب العالمي إضافة إلى انخفاض أسعار الخام ونقص الطاقة.

ولمواجهة تراجع غير مسبوق في الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة “كوفيد-19” اتفقت (أوبك+) في 12 أفريل المنصرم على خفض الإنتاج بمقدار 9,7 مليون برميل في اليوم خلال شهرين، وهو إجراء استثنائي دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي الجاري.