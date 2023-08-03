أوبك+: عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الجمعة، في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي”، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، سيخصص الاجتماع، لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير.

بالإضافة إلى تقييم، على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهري ماي وجوان 2023.

للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري كل شهريين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك + للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية.

وتعتبر الجزائر عضوًا فاعلاً في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وروسيا وفنزويلا.