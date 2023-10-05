“أوبك+” على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة التطورات

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك و خارج أوبك، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط و حلفائها (أوبك+). على استعداد لإتخاذ “إجراءات إضافية في أي وقت” أمام تطورات السوق النفطية.

وأشارت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها الـ50 الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. إلى مواصلة تقييمها للسوق عن كثب. مؤكدة على إرادة البلدان الموقعة على إعلان التعاون في مواجهة تطورات السوق والاستعداد لإتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت. إعتمادا على الانسجام الكبير بين بلدان أوبك وخارج أوبك”.

كما أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك، عن امتنانها الكبير ودعمها لجهود المملكة العربية السعودية الرامية الى دعم إستقرار السوق النفطية. مع تجديد تقديرها للمملكة لخفضها الطوعي الإضافي بمليون برميل يوميا و تمديده الى غاية نهاية سنة 2023.

و عبرت في ذات السياق عن شكرها لروسيا نظير اعلانها هي الأخرى تمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات بـ 300.000 برميل في اليوم إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

و دعت في هذا السياق جميع أعضاء التحالف إلى الابقاء على التزامهم عبر الامتثال “الكلي” والانضمام إلى آلية التعويض. مضيفة أن الإجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك (51), سيجري في 26 نوفمبر المقبل.

كما تجدر الإشارة، إلى أن انعقاد إجتماع الندوة قد تزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية. وروسيا عن تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاجهما إلى غاية نهاية السنة الجارية.

فقد اكدت وزارة الطاقة السعودية، عن تمديد تخفيضها الطوعي للإنتاج بمليون برميل في اليوم منذ جويلية إلى غاية نهاية السنة.

أما روسيا، فقد اشارت من جانبها عن الإبقاء على تخفيض صادراتها في حدود 300.000 برميل يوميا إلى غاية ديسمبر المقبل.

وأكد نائب الوزير الأول، الكسندر نوفاك انه سيتم القيام بدراسة للسوق في شهر نوفمبر المقبل. لاتخاذ قرار بشأن زيادة او تخفيض مستوى الصادرات الروسية.

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