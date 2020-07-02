أوبك قامت بتخفيض صادرات الخام بـ 1.84 مليون برميل يوميا شهر جوان

أفادت تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات النفط، اليوم الخميس، أن أوبك خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميا في جوان مقارنة مع مستويات ماي.

وتعكف أوبك نقلا عن وكالة رويترز، على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

وقالت كبلر إن صادرات أوبك من الخام، بلغت في المتوسط 17.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وشكلت الصادرات السعودية قرابة نصف التراجع على أساس شهري، لتنخفض بمقدار 979 ألف برميل يوميا.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول ماي، لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب كورونا.