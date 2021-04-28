أوبيب تقرر الابقاء على نفس مستويات الانتاج

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبيب” وحلفائها أمس الثلاثاء بالابقاء على مستويات ضبط الإنتاج التي تم تحديدها بداية شهر أفريل.

وجاء قرار المنظمة “أوبيب”، نظرا لحالة الغموض التي تحوم حول انتعاش الطلب.

وخلال الاجتماع الـ16، تم اقرار مواصلة تنفيذ قرار ضبط الإنتاج التي اتخذ خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للأوبيب وخارج اوبيب.

ويذكر ان منظمة اوبيب قد قررت خلال الاجتماع السابق الذي جرى يوم 1 أفريل برفع مستوى الانتاج بشكل تدريجي.

هذا –يضيف بيان الختامي للاجتماع-، إلى 350 ألف برميل يوميا في ماي وجوان وإلى 450 الف برميل يوميا بجويلية.