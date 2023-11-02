أوروبا.. تزايد الطلب على هذا التخصص!

من المتوقع أن يرتفع الطلب على متخصّصي تكنولوجيا المعلومات والمهن في هذا القطاع في السنوات المقبلة، كما هو الحال بالفعل. حسب ما أفاد به ممثلون من يوروستات، مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء، في أحدث ندوة عبر الإنترنت حول المهارات الوظيفية.

وفي سلسلة من الأسئلة التي طرحها المشاركون، أشار ممثلون، مثل مسؤولي الإحصاء للمنهجية والتحليل وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك أولئك الذين يتعاملون مع سوق العمل والتعلم مدى الحياة، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في ثلاثينيات القرن الحالي أربعينيات القرن الحادي والعشرين. وفقًا لتقارير موقع SchengenVisaInfo.com .

ووفقاً لدينيس ليثيين، نائب رئيس وحدة سوق العمل والتعلم مدى الحياة في يوروستات، فإن مزود الإحصائيات. سيتعامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل منفصل. وسيقدم أيضاً بيانات عن البلدان التي يوجد فيها طلب كبير على هذه المهارات.

وعن الوظائف التي يزداد الطلب عليها في السنوات التالية، أشار ديدييه دوبري، رئيس وحدة سوق العمل في يوروستات إلى أن المؤسسة لا تقوم بالتنبؤات. لكنه أشار إلى أن متخصصي تكنولوجيا المعلومات يفكرون بالفعل في المهارات والمؤسسات اللازمة في الاتحاد الأوروبي. وهو ما يمكن أن يكون عليه الحال بالنسبة للجنة أبحاث العمل المشتركة. تابعا “أريد أن أسلط الضوء بشكل خاص على دور CEDEFOP، وهو المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني”. “إنهم يعملون كثيرًا على المهارات وسوق العمل ويتطلعون إلى القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين”. و”بشكل أكثر عمومية، ليس الآن فقط ولكن في المستقبل، في الواقع، ستكون هناك خصائص القوى العاملة في عشر سنوات، في 15 عامًا”. و”هذه نقطة جيدة لبدء التفكير فيما ستكون عليه المسرحيات الهزلية في شهر ديسمبر، في عشر أو 15 سنة”.

وأشارت من جهتها، جولي فيوندا، نائب رئيس وحدة جدول أعمال المهارات، المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج (DG EMPL)، إلى أن المهن الأكثر احتياجًا إليها تعتمد على المنطقة – على سبيل المثال، قد يكون هناك طلب كبير على الصيادلة في شمال بلجيكا بينما يحتاج جنوب ألمانيا إلى مهندسين ميكانيكيين. وبغض النظر، يمكن أن تكون المهارات المطلوبة في عامي 2019 و2023 هي أهم ثلاث مهارات – تكنولوجيا المعلومات، والطعام والإقامة إلى حد ما، ووكالات العمل المؤقتة.