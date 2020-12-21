أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر” ضد كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، عن منح الموافقة لاستخدام لقاح كورونا الذي أنتجته شركتا فايزر وبايونتيك.

وأوردت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك: “يسرني أن أعلن أن الوكالة وافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي”.

وهو ما يمهد، للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة سلالة متحورة من فيروس كورونا، تنتشر بصورة أسرع.

وأغلقت العديد من الدول الطيران مع بريطانيا، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وكندا والهند.

بالإضافة إلى السعودية والكويت وعمان والسودان والأردن والمغرب.

هذا وقررت الجزائر، اليوم الاثنين، حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا.