أوروبا تطلب وقف هذا الدواء!

طالبت وكالة الأدوية الأوروبية “EMA”، أمس الخميس، وقف بيع دواء “أوكسبريتا” المخصص لعلاج مرض الخلايا المنجلية والذي تنتجه شركة “فايزر”.

وحسب وكالة فرانس برس، جاء هذا الطلب، بعد يوم من إعلان شركة الأدوية الأميركية أنها ستسحب طوعا عقار “أوكسبريتا” من الأسواق العالمية.

ويُستخدم “أوكسبريتا” لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو مرض في الدم يحتمل أن يودي بحياة المصاب به. ويطال بشكل رئيسي ملايين الأشخاص من أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي.

وقالت الوكالة: “أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بتعليق ترخيص بيع أوكسبريتا”.

وأضافت الوكالة: “يتم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي في وقت تكون البيانات قيد المراجعة”.

وأظهرت دراستان أن المرضى الذين استخدموا “أوكسبريتا” تعرضوا لعدد أكبر من “نوبات انسداد الأوعية الدموية”.

وتعرض هؤلاء المرضى، لألم حاد ومضاعفات محتملة مثل التهاب المفاصل والفشل الكلوي وحوادث مرتبطة بالأوعية الدماغية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية تدرس أساسا مخاطر عقار “أوكسبريتا” كجزء من تحقيق بدأ في شهر جويلية.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن “هذا التحقيق بدأ عندما أظهرت بيانات من تجربة سريرية. أن عدد الوفيات كان أعلى مع عقار “أوكسبريتا” مقارنة بمَن تناولوا علاجا وهميا”.

وأضافت أن “تجربة أخرى أظهرت أن العدد الإجمالي للوفيات كان أعلى من المتوقع، موصية بعدم تناوله”.

وأكدت أن على الأطباء أيضا أن يطلبوا من المرضى التوقف عن استخدام بأوكسبريتا. و”مراقبتهم تحسبا لأي آثار جانبية بعد وقف أخذ العلاج”.

وقالت شركة “فايزر”، الأربعاء، إنها “ستسحب طوعا عقار “أوكسبريتا” من كل الأسواق التي تمت الموافقة على بيعه فيها”.

وأوضحت الشركة، أن قرارها “يستند إلى كل البيانات السريرية التي تشير راهنا إلى أن الفائدة الإجمالية لدواء أوكسبريتا لم تعد تفوق المخاطر على المرضى”.