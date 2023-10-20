أوروبا في عين الإعصار والسفر إليها أضحى صعبا

يقوم المسافرون من البرازيل وأستراليا وكندا بتغيير خطط سفرهم، ويتجنبون أوروبا بسبب ارتفاع التكاليف. ويبحثون عن وجهات أكثر ملائمة للميزانية، وفقًا لأحدث مقياس طويل المدى 3/2023 الصادر عن لجنة السفر الأوروبية (ETC).

ويقوم مقياس السفر لمسافات طويلة بتقييم خطط السفر للمسافرين لمسافات طويلة من خلال 1000 مقابلة عبر الإنترنت. في ستة أسواق مهمة، تشمل أستراليا والبرازيل وكندا والصين واليابان والولايات المتحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالسفر إلى أوروبا، كشف الاستطلاع أن أعلى نسبة من المسافرين الذين اختاروا عدم السفر. بسبب ارتفاع التكاليف جاءوا من البرازيل بنسبة 45 في المائة.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثانية بنسبة 40 في المائة. وكانت كندا متأخرة بنقطة مئوية واحدة فقط عن أستراليا بنسبة 39 في المائة.

وكشف الاستطلاع أن 12% من الكنديين مهتمون باستكشاف مناطق مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه 10% قيودًا زمنية لقضاء الإجازة، وتعتزم النسبة نفسها القيام برحلات قصيرة المدى.

ومن بين البرازيليين الذين شملهم الاستطلاع، يخطط 13 في المائة لرحلات قصيرة المدى. بينما أعرب 11 في المائة عن اهتمامهم باستكشاف مناطق أخرى.

وفي حالة الأستراليين، أعرب 16% عن رغبتهم في استكشاف مناطق أخرى، وأفاد 9% أن لديهم خبرة سفر سابقة في أوروبا.

وفقا لـ Statista، أدت عوامل مختلفة مترابطة إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا. بعد جائحة كوفيد-19، بدأت الأسعار في الارتفاع، واشتدت حدة الارتفاع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022.

وفي جوان 2023، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.4 في المائة. وهو أقل من أعلى معدل تضخم مسجل في أكتوبر 2022، والذي بلغ 11.5 في المائة.

تقدم دول أوروبا الشرقية خيارات سفر أكثر ملائمة للميزانية مقارنة بنظيراتها في أوروبا الغربية والشمالية. ومن بين الوجهات الأكثر اقتصادا هي ألبانيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود والمجر.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال اليونان وكرواتيا، على الرغم من كونها مناطق سياحية شهيرة. تقدمان تجارب بأسعار معقولة مقارنة بدول أوروبا الغربية.