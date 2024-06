“أورو 2024”.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على شخص يحمل “مولوتوف”

أطلقت الشرطة الألمانية، بمدينة هامبورغ، النار على أحد الأشخاص، كان يحمل قنبلة حارقة “مولوتوف” قبل مباراة هولندا وبولندا المقررة مساء اليوم الأحد.

وأصدرت شرطة “هامبورغ” بيانا رسميا بشأن واقعة إطلاق نار على رجل هدد مشجعي بطولة كأس أمم أوروبا “أورو 2024”، الجارية بألمانيا إلى غاية 14 جويلية القادم.

وجاء في البيا”: “في سانت باولي، هناك حاليا عملية شرطية كبيرة. وفقا للنتائج الأولية، هدد شخص ضباط الشرطة بفأس وجهاز حارق، ثم استخدمت الشرطة أسلحتها النارية، وأصيب المهاجم ويتلقى حاليا العلاج الطبي”.

ووفقا لروايات شهود عيان، وحسب ما تناقلته الصحافة الأوروبية. فقد سُمعت أربعة دوي انفجارات عالية ثم تحرك العشرات من شرطة مكافحة الشغب.

وأغلقت الشرطة الألمانية شارع ريبربان في هامبورغ. حيث يتجمع الآلاف من المشجعين الهولنديين.

وأوضحت صحيفة “بيلد” أن العبوة الحارقة كانت عبارة عن “زجاجة مولوتوف”. كانت موجودة في حقيبة ظهر المهاجم، وبحسب التقارير فإن الرجل أصيب في ساقه.

16.06.2024 EURO 2024

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg🇩🇪 near Netherlands🇳🇱 fans pic.twitter.com/uK2x8aulsC

— Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) June 16, 2024