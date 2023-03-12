أوريدو الراعي الرسمي لمنتدى الرياضيين الأفارقة

شاركت أوريدو المتعامل التكنولوجي والاقتصادي، كراع رسمي في منتدى الرياضيين الأفارقة، الذي جرت فعالياته يومي 11 و12 مارس 2023 بفندق “الرمال الذهبية” بالجزائر العاصمة.

عرف الافتتاح الرسمي لهذا الموعد القاري الهام، الذي ترأسه مصطفى بيراف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبڤاق، ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حمّاد، ورئيسة لجنة الرياضيين لدى اللجنة الاولمبية الدولية، وأبطال عالميين وأولمبيين وشخصيات رياضية وطنية وإفريقية مرموقة.

ويمثل هذا المنتدى فرصة لممثلي رياضيي اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا الأربعة والخمسون لمناقشة المسائل الكبرى التي تخص رياضيي القارة والتعيين بهذه المناسبة ممثليهم في لجنة الرياضيين لاتحاد اللجان الاولمبية الإفريقية.

ومن خلال مشاركتها في هذا الموعد القاري، تؤكد أوريدو على التزامها في دعم ومرافقة الأحداث الرياضية الكبرى.

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