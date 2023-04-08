أوريدو تدعم المجتمعات في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أطلقت الشركات التابعة لمجموعة “أريدُو” في مناطق عملياتها حول العالم مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك تهدف إلى دعم المجتمعات التي تعمل فيها المجموعة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أريدُو”: “تشكل حملات المسؤولية الاجتماعية السنوية خلال شهر رمضان المبارك ركناً أساسياً في استراتيجية المجموعة للمسؤولية الاجتماعية. وإحدى أبرز السبل التي نغتنم من خلالها الفرص المتاحة لتقديم الدعم. بصفتنا شركات رائدة في مجال التكنولوجيا تسعى باستمرار إلى تطوير عوالم زبائنها. فإننا ننظر إلى مسؤولياتنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها بجدية كبيرة. وملتزمون بدعم المجتمعات التي نعمل فيها. وإحداث أثر إيجابي في حياة أفرادها من خلال إطلاق المبادرات الناجحة في مناطق عملياتنا”.

“أريدُو” قطر تطلق عدداً من المبادرات تحت شعار “تواصل وعطاء”

ففي قطر، حيث يقع مقر المجموعة، أطلقت “أريدُو” عدداً من المبادرات تحت شعار “تواصل وعطاء”. وحرصت في إطار حملتها للعام الجاري على التعاون مع عدد من الجهات المحلية. حيث تنظم مجموعة من الفعاليات في كل من مشيربقلب الدوحة. ومجمع ميادين لوسيل للرماية، وملاعب نادي لوسيل الرياضي.

وستشمل الأنشطة المخططة لشهر رمضان فعالية القرنقعوه، وموكب السيارات الكلاسيكية. وتوزيع الحلويات في مقصورات الترام، والمسحّر الأسبوعي، ورفيق الخير. وبطولة النيشان، ودوري “أريدُ” لعيال الفريج، ومسابقة مشكاة لحفظ القرآن الكريم.

“أريدُو” فلسطين تطلق حملة “نشر الفرحة في الشهر الفضيل”

من جانبها أطلقت “أريدُو” فلسطين حملتها للعام الجاري تحت شعار “نشر الفرحة في الشهر الفضيل”. والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز روح عمل الخير في المجتمع. ومن ضمن ذلك تقديم الدعم إلى ثلاث دور للأيتام في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. والمشاركة في معارض رمضانية وأنشطة مجتمعية مثل توزيع التمور والمياه عند الإفطار.

“أريدُو” الجزائر تنفذ عدداً من المشاريع بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري

بدورها تنفذ “أريدُو” الجزائر عدداً من المشاريع بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري. من بينها افتتاح مطاعم “الهلال” لتقديم الإفطار إلى الصائمين. وتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المحتاجين في عدد من محافظات البلاد.

كما تنفذ من خلال جهد تعاوني مماثل مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، حملة واسعة لتوزيع الغذاء على الفئات المحرومة والمحتاجين في 20 محافظة جزائرية.

أما حملة Indosat Ooredoo Hutchison فيجري تنظيمها تحت شعار “متحدون معاً” وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات. وبهدف مواصلة دعم خُدّام المساجد (marbots) في إندونيسيا. تقوم Indosat Ooredoo Hutchison بدعوة الزبائن إلى استبدال نقاط الولاء التي حصلوا عليها بتبرعات يجري تقديمها إلى أكثر من 1,500 خادم مسجد. يعملون في مئات المساجد بجميع أنحاء البلاد.

واختتم الشيخ محمد قائلاً: “رمضان لا يقتصر على العبادات فقط، بل يعد أيضاً فرصة مثالية لنشر قيم الرحمة والكرم والتكافل الاجتماعي. نحن فخورون بأن حملات شهر رمضان للعام الجاري تضم مجدداً مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات. المصممة لدعم أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع. ونود أن نعرب عن امتناننا العميق لشركائنا الذين يعملون معنا لإنجاح هذه الحملات. ونتمنى للجميع على امتداد مناطق عملياتنا حول العالمشهر رمضان ملؤه الخير واليُمن والبركة والسكينة”.