أوريدو تعزي عائلات ضحايا حفل “سولكينغ”

قدّمت مساء اليوم الجمعة شركة أوريدو Ooredoo للهاتف النقال تعازيه لعائلات ضحايا حادثة التدافع في حفل سولكينغ أمس الخميس.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بإسم المدير العام وجميع عمال المجمع تعازيهم الخالصة بهذه المأساة وجاء فيها.

“على إثر المأساة التي وقعت مساء يوم الخميس على هامش الحفل المنظم بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.

يتقدّم المدير العام لشركة Ooredoo وكذا جميع عمال المؤسسة بخالص تعازيهم لأسر الضحايا.

معربين عن تعاطفهم التام في هذا الظرف المؤلم.

كما يتمنون الشفاء العاجل للمصابين والعودة السريعة لذويهم وأقاربهم.

إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

وللتذكير فقد توفي أمس 5 أشخاس من بينهم فتاة بيلغ 13 سنة واصيب 23 أخرين في حادثة التدافع بحفل سولكينغ.