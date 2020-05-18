أوريدو تعلن عن حصيلتها المالية خلال الثلاثي الأول من سنة 2020

أعلنت مجموعة Ooredoo للاتصالات عن نتائجها المالية للثلاثي الأوّل لسنة 2020، ويتعلق الأمر بأوريدو الجزائر من خلال بيان لها.

فقد بلغت إيرادات الشركة بالجزائر خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020، 19،7 مليار دينار جزائري.

وصلت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الى 6.6 مليار دينار جزائري في الثلاثي الأوّل لسنة 2020.

فيما يخص عدد الزبائن، فقد بلغت قاعدة الزبائن في الثلاثي الأوّل 12.3 مليون مشترك الى نهاية مارس 2020.

واستثمرت أوريدو الجزائر حسب ذات البيان 3.2 مليار دينار جزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020.

و تُمثل أوريدو الجزائر 10% من اجمالي الزبائن و11% من إجمالي الاستثمارات.