“أريد” تشارك في الطبعة الأولى لمنتدى الإقتصاد المستدام بالجزائر

شاركت مؤسسة أوريد في الطبعة الأولى لمنتدى الإقتصاد المستدام بالجزائر.

وقال جزائري رمضان مدير العلاقات المؤسساتية لدى أوريدو، أن الإقتصاد المستدام هو حديث الساعة والاقتصاد التدويري والتغيرات المناخية والبيئية هي مصطلحات جديدة. وأوريد تشارك في هذا المنتدى من خلال ورشة عمل تتناول المسؤولية المجتمعية المؤسساتية من خلال نشاطات لحماية البيئة ونشاطات تتعلق بالتنمية المستدامة. كما أن المبادرة هامة وتتناول قضايا الساعة والتحول الطاقوي باعتبار التغيرات المناخية لديها تأثيرات على الاقتصاد والمجتمع و المستوى التكنولوجي.

وأضاف رمضان جزائري في سياق متصل، أن أوريد كانت السباقة ومنذ سنة 2018. في مرافقة عدة مؤسسات ناشئة على المستوى المركزي بالعاصمة. مضيفا أن المؤسسات الناشئة أصبحت مؤسسات إقتصادية. كما أن أوريد رافقت أكثر من 200 مؤسسة ناشئة.

وفي سياق مغاير، أكد رمضان جزائري، أن أوريد ساهمت في عدة عمليات تضامنية مع الهلال الأحمر الجزائري. من خلال تقديم المساعدات للمتضررين على غرار الحرائق الفيضانات والزلازل وحتى خلال فترة كوفيد.