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الرياضة

أوزيل يعبر عن سعادته بفوز أردوغان

بقلم محمد.ل
أوزيل يعبر عن سعادته بفوز أردوغان
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عبر الدولي الألماني السابق، ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، عن سعادته بفوز الرئيس طيب رجب أردوغان، في انتخابات الرئاسة التركية لولاية جديدة.

والتقى أوزيل، أمس الأحد، بالرئيس أردوغان خلال توجه الأخير، إلى ساحة القصر الجمهوري في أنقرة لإلقاء خطاب النصر.

وبطريقة خاصة عبر أوزيل عن سعادته. بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنشره صورة له وهو يصافح أردوغان، معلقا: “الحمد لله”.

كما أرفق نجم ريال مدريد الاسباني السابق، التغريدة برمز يدين مرفوعتين إلى السماء ورمز قلب وعلم تركيا.

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