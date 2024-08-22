أوشيش: بناء وطن ديمقراطي بعيدا عن التهريج والتملق السياسي

قال يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكي، أنه يجب تحمل المسؤولية للجميع من أجل بناء وطن ديمقراطي بعيدا عن التهريج والتملق السياسي.

وأضاف أوشيش خلال تجمع شعبي له بولاية الشلف، أن برنامجه يتضمن الحفاظ على الدولة وتقويتها. والحفاظ على فضاءات التعبير الحر، وبناء بديل سياسي ديمقراطي إجتماعي لتكريس التغيير لبناء جزائر كما طالب بها الملايين من الجزائريين. من خلال تأسيس عمل سياسي جديد والتنظير لبرنامج رئاسي طموح يمكن فتح آفاق جديدة للجزائريين على المستوى الإقتصادي، السياسي، والإجتماعي.

وأشار أوشيش، إلى أنه يجب مباشرة إصلاحات سياسية مؤسساتية عميقة تكرس السيادة الشعبية. واقتراح مشروع كامل ومتكامل للنهوض بالاقتصاد الوطني لتفعيل كافة الجوانب الاقتصادية. وتحسين الجانب الإجتماعي أين تم تخصيص 50 بالمائة من البرنامج للشق الإجتماعي.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه يجب تشارك المسؤولية جميعا بعيدا عن المتملقين والمهرجين السياسيين وعدم الإستماع لهم. خاصة وأن بعض المشعوذين السياسيين يستعملون كل الأمور من أجل أن ينفر المواطنون من العملية السياسية والإنتخابية وإحباط عزائم الجزائريين والجزائريات بخطابات لا تتماشى مع الواقع وضد آمال الجزائريين .