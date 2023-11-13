قال وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى الكتلة. مشددًا على أن أوكرانيا لن تكون صالحة لعضوية الكتلة حتى يتم إحلال السلام في هذا البلد.

ردًا على حزمة التوسيع الجديدة للمفوضية الأوروبية، قال الوزير إن التحليل كان صحيحًا في استنتاجه. أن كييف فشلت في تلبية شروط الحصول على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. مما سلط الضوء على انتهاكاتها لحقوق الأقليات القومية.

ووفقا له، تعتقد حكومة المجر أن الوقت قد حان لإجراء نقاش حول سياسة الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن أوكرانيا. مؤكدا أنه مع الحرب المستمرة في هذا البلد، من الواضح أنه لا يتم تطبيق حرية الإعلام ولا حرية التعبير في هذا البلد. مضيفًا أنه لن يتم إجراء الانتخابات أيضًا، حسبما يشير تقرير صادر عن “عن المجر”.

ومن الواضح أنه سيكون من السخافة أن تتخذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. موقفاً بشأن كيفية عمل مؤسسات سيادة القانون في أوكرانيا في ظل هذه الظروف.

ويعتقد أن التوسيع يجب أن يخدم توسيع السلام بدلا من جلب الحرب إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إن المجر لا تعتبر أن أي تقدم في محادثات انضمام كييف يأتي في الوقت المناسب في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والتجارة، قال رئيس وزراء المجر مؤخرًا أيضًا إنه لا يؤيد المضي قدمًا في المفاوضات. بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الكتلة. مشيرًا إلى أن المجر يمكن أن تشكل عقبة كبيرة أمام انضمام أوكرانيا إلى الكتلة.

إحدى الطرق، وفقًا للوزير سيارتو، لجعل الكتلة أقوى هي قبول المزيد من الدول الأعضاء. مشددًا على أن الكتلة يجب أن تبدأ بغرب البلقان.

وأشار إلى أن هذه العملية لم تكتمل منذ عشرين عاما. واعتبر سيارتو أن دول غرب البلقان. لها مكان واضح في الكتلة، مؤكدا أن انضمامها سيجلب زخما وطاقة جديدة للكتلة.