أوكرانيا..هجوم سيبراني على موقع وزارة الدفاع وعدد من البنوك الرئيسية

تعرض موقع وزارة الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك الرئيسية في اوكرانيا، اليوم الثلاثاء، لهجوم سيبراني واسع.

وحسب ما تناقلته وسائل اعلام مختلفة، بالإضافة الى مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.

وحسب نفس المصادر، فإن هناك هجوما إلكترونيا من نوع DDOS، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين.

وذلك على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي “privat bank” لـ”Oschad bank “.

وهو ما جعل العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.

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