أوكرانيا والجزائر تبحثان سبل تطوير مجالات التعاون

تباحث سفير أوكرانيا بالجزائر مع الطرف الجزائري حول سبل تطوير الشراكات الإقتصادية بين البلدين.

وفي زيارة عمل وتبادل أمس الخميس إلى ولاية بجاية التقى سفير أوكرانيا بالجزائر “ماكسيم صبخ” وبعثته الدبلوماسية والي ولاية بجاية أحمد معبد.

وأوضحت سفارة أوكرانيا بالجزائر، عبر موقعها الرسمي، عن إجراء مفاوضات بين الطرفين.

ودعا من خلالها الطرف الجزائري الشركات الأوكرانية للمشاركة أكثر في تطوير بناء المنشآت الصناعية الخاصة بالولاية.

كما شدد أيضا على ضرورة تطوير مجالات التعاون الواعدة في طاقة إمدادات المياه والكهرباء، النقل وصناعة الأغذية الزراعية.

وألّح الطرفان خلال هذا اللقاء على أهمية تنظيم زيارة تعريفية لممثلي المؤسسات الوطنية والأوكرانية في الولاية مستقبلا.

كما ناقش الطرف الجزائري مع نظيره الأوكراني إمكانيات التعاون الجديدة مستقبلا، معبرا عن الاهتمام الكبير الذي توليه ولاية بجاية للتوقيع على اتفاقية توأمة مع إحدى المناطق الجنوبية الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

واغتنم سفير أوكرانيا بالجزائر تواجده بالولاية لزيارة جامعة بجاية، التي وقعت سنتي 2017-2018 اتفاقيتين تعاون مع إدارة جامعة أوديسا الأوكرانية.