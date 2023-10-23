أوكيدجا يواصل عروضه القوية وينفرد برقم قياسي هذا الموسم

يواصل الحارس الدولي الجزائري الأسبق، ألكسندر أوكيدجا، تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم رفقة فريقه ميتز في الدرجة الأولى الفرنسية.

بعد أن قام الحارس أوكيدجا في مواجهة ميتز أمام موناكو بـ 11 تصدي، رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، فإن أوكيدجا يمتلك رقم قياسي هذا الموسم، كأعلى رقم لحارس في مباراة واحدة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

كما أضبح حارس الخضر المعتزل، أكثر حارس تصديا للكرات في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بواقع 48 تصدي.