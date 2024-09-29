أوكيدجة الأفضل في “الليغ2” الفرنسية !
بقلم محمد لمين صحراوي
يواصل حامي عرين الخضر، العائد من الاعتزال الدولي، أليكسندر أوكيدجة، تقديم عروضه القوية في “الليغ2” الفرنسية.
وكشفت إحصائيات نشرها مؤشر “سوفاسكور”، بأن حارس نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تصديا للكرات منذ بداية “الليغ2”.
وحسب ذات المصدر المختص في الإحصائيات والأرقام، فإن الدولي الجزائري، بصم على 25 تصديا هذا الموسم.
وشارك أوكيدجة، في 7 لقاءات مع ماتز، خلال الموسم الجديد من الدرجة الثانية الفرنسية، وتلقت شباكه 7 أهداف، ونجح في تحقيق “كلين شيت” واحد.
📊 إحصائيات سوفاسكور
ألكسندر أوكيدجا🇩🇿 حارس نادي ميتز هو الأكثر تصديا للكرات منذ بداية الليغ 2 هذا الموسم بواقع 25 وبنسبة نجاح ..% pic.twitter.com/cQp3StInA5
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) September 28, 2024
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