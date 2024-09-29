أوكيدجة الأفضل في “الليغ2” الفرنسية !

يواصل حامي عرين الخضر، العائد من الاعتزال الدولي، أليكسندر أوكيدجة، تقديم عروضه القوية في “الليغ2” الفرنسية.

وكشفت إحصائيات نشرها مؤشر “سوفاسكور”، بأن حارس نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تصديا للكرات منذ بداية “الليغ2”.

وحسب ذات المصدر المختص في الإحصائيات والأرقام، فإن الدولي الجزائري، بصم على 25 تصديا هذا الموسم.

وشارك أوكيدجة، في 7 لقاءات مع ماتز، خلال الموسم الجديد من الدرجة الثانية الفرنسية، وتلقت شباكه 7 أهداف، ونجح في تحقيق “كلين شيت” واحد.