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الرياضة

أوكيدجة ضمن تشكيلة الشهر في “الليغ1”

بقلم محمد لمين صحراوي
أوكيدجة ضمن تشكيلة الشهر في “الليغ1”
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اختير حامي عرين نادي ميتز الفرنسي، أليكسندر أوكيدجة، المعتزل دوليا، ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر الماضي، في الدوري الفرنسي.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء. تشكيلته المثالية في “الليغ1” الفرنسية الخاصة بشهر أكتوبر الفارط، والتي ضمت أوكيدجة.

ومنح الموقع العالمي، الحارس الذي أعلن الصائفة الماضية. رسميا وضع حد لمسيرته الدولية مع الخضر، تقييم 7.14، كأفضل حارس في الليغ1، خلال الشهر الماضي.

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