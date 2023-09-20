أوكيدجة: “لست أفضل حارس في الليغ1”

أكد حامي عرين نادي ميتز الفرنسي، أليكسندر أوكيدجة، بأنه لا يعتبر نفسه الأفضل في الليغ1هذا الموسم.

وبصم الحارس الذي اعتزل اللعب مع الخضر، على بداية قوية في “الليغ1” ما جعله محل إشادة واسعة في فرنسا.

وفي بث مباشر على “أنستغرام” سئل أوكيدجة، إن كان الأفضل في الدوري الفرنسي، ورد: “لا لا لست أفضل حارس في الليغ1، لكنني أسعى لمساعدة فريقي بكل سرور”.

مضيفا بخصوص أداءه في لقاء لانس الأخير: “نشكر اللاعبين الذين قدموا مستويات كبيرة.. صحيح أن تقديم مستوى كبير يجعلني أقدم الأفضل دائما”.

وختم: “10 تصديات أمام لانس؟ إنها احصائية مثيرة حقا، ولكنهم سددوا 30 مرة 10 منهم كانت في الإطار ومنها 4 كانت في مكان تواجدي”.