أوكيدجة: “لن أتراجع عن قرار إعتزالي مع المنتخب إلا في هذه الحالة”

أكد الحارس أليكسندر أوكيدجة، بأن قرار اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الوطني، لا رجعة فيه، تزامنا وتألقه في “الليغ1” الفرنسية.

وأوضح أوكيدجة، في هذا الصدد: “اعتزلت دوليا بعد تفكير طويل، تحدثت مع عزيز بوراس مدرب الحراس، وبلماضي واحترموا قراري”.

وسئل أوكيدجة، في بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” حول إمكانية عودته للخضر، مثلما حدث مع زين الدين زيدان في فرنسا، ورد: “هناك شبان في المنتخب مثل ماندريا وزغبة”.

مضيفا: “إذا أصيب حارس واحتاجني بلماضي فسأكون مستعدا للعودة إلى المنتخب، لكني من غير المعقول أن أتراجع عن قرار الاعتزال بعد 4 أشهر”.