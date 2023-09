أوكيدجة يقود تشكيلة الأسبوع في الدوريات الخمسة الكبرى

اختير الحارس الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب دوليا، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، في الدوريات الخمسة الكبرى.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء، اليوم الثلاثاء، تشكيلته المثالية الخاصة بالدوريات الـ 5 الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الاسباني، الدوري الألماني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي)، والتي شهدت تواجد أوكيدجة.

وجاء اختيار أوكيدجة، متوقعا بعدما تألق في لقاء الجولة الـ 5 من الليغ1 الفرنسية الذي جمع ناديه ميتز والمضيف لانس، يوم السبت الماضي.

ونجح يومها حامي الخضر المعتزل دوليا. في صد 10 تسديدات منها 6 داخل منطقة الجزاء. وهو ما لم يحققه أي حارس مرمى في الدوريات الخمسة الكبرى في مباراة واحدة منذ الموسم الفارط.

🇪🇺 Team of the Week in Europe’s top 5 leagues pic.twitter.com/lnIyguKcJC

— WhoScored.com (@WhoScored) September 19, 2023