أوكيدجة مرشح لجائزة لاعب الشهر في ميتز
اُختير الحارس العائد إلى “الخضر” من الاعتزال، أليكسندر أوكيدجة، للتنافس على جائزة لاعب الشهر، في ناديه ميتز الفرنسي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الناشط في “الليغ2” الفرنسية. على منصة “إكس” 4 أسماء للتنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، يتقدمها أوكيدجة.
وإلى جانب حامي عرين “الخضر”، يتواجد كل من المهاجم غوتيير هاين. ومتوسط الميدان المخضرم، بينجامان ستامبولي، بالإضافة إلى المدافع ماثيو أودول.
للإشارة فإن اوكيدجة، يقدم مستويات كبيرة رفقة ناديه ميتز. الذي لعب له هذا الموسم 16 مباراة، تلقت خلالها شباكه 13 هدفا، فيما أنهى 6 لقاءات من دون تلقي أي هدف.
[ ℙ𝕣𝕠 ]
🏆 Il est désormais temps d’élire le 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 présenté par #FlitBix 🔥
↪️ @gauthier_hein
↪️ @Oukidjaalex
↪️ Benjamin Stambouli
↪️ @MatthUd_
🗳️ Votez dès à présent ⤵️
— FC Metz ☨ (@FCMetz) December 24, 2024