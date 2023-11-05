أوكيدجة يتعرض لإصابة معقدة

تعرّض الحارس الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، لإصابة معقدة اليوم الأحد، خلال مباراة ناديه ميتز والضيف أولمبي ليون.

واضطر أوكيدجة، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع الخضر، شهر جوان الماضي. لمغادرة أرضية الميدان، بعد مرور 18 دقيقة فقط. من عمر اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 13 من الليغ1، والذي انتهى بهدف لكل طرف.

ولم يكشف نادي ميتز الفرنسي، عن نوعية الإصابة التي يعاني منها صاحب الـ 35 عاما، إلا أن التقارير الصحفية الفرنسية، أكدت بأن أوكيدجة، لم يستطع حتى وضع قدمه على الأرض. حينما طالب باستبداله.