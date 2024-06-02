أوكيدجة يحقق رقما مميزا في الدوريات الخمسة الكبرى

نجح الحارس السابق للمنتخب الوطني، أليكسندر أوكيدجة، في البصم على رقم مميز في الدوريات الخمسة الكبرى، لموسم 2023-2023.

وكشف الحساب الرسمي لـ “الليغ1” الفرنسية، اليوم الأحد، بأن أوكيدجة، تواجد ضمن “التوب 3” لأكثر الحراس تصديا للكرات، خلال مباراة واحدة، في الدوريات الـ 5 الكبرى (الانجليزي، الاسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي).

كما أبرز ذات المصدر، بأن حارس ميتز، الذي أعلن السنة الماضية. اعتزاله اللعب دوليا مع الخضر، نجح في صد 11 كرة في مباراة واحدة. كثاني أكثر الحراس تصدياً للكرات خلال مباراة واحدة في الدوريات الخمسة الكبرى لموسم 23/24.

من جهته، كشف مؤشر “سوفاسكور” المختص في الإحصاء، أن أوكيدجة، حقق رقمه الاستثنائي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 9 من “الليغ1” أمام موناكو، ولم يتفوق عليه سوى الهولندي، مارك فليكين، حارس برينتفورد ضد مانشستر سيتي (12).

للإشارة فإن أوكيدجة رفقة الدولي الآخر، كيفن قيتون. سيواجهان مساء اليوم الأحد. أمام الضيف سانت ايتيان، في إياب ملحق تفادي السقوط إلى “الليغ2″، وكان سانت ايتيان، ثالث ترتيب “الليغ2” قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0.