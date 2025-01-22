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الرياضة

أوكيدجة يعود إلى قائمة ميتز بعد شهر من الغياب

بقلم محمد لمين صحراوي
أوكيدجة يعود إلى قائمة ميتز بعد شهر من الغياب
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أعلن مدرب نادي ميتز الفرنسي، ستيفان لي ميغنان، اليوم الأربعاء، عن عودة حارس المنتخب الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، إلى قائمة فريقه الخاصة بالمباريات.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها، لي ميغنان، تحسبا لمواجهة هذا الجمعة، أمام الضيف غرونوبل، ضمن الجولة الـ 20 من “الليغ2”.

وأوضح مدرب ميتز، في ندوته التي نقلها، موقع “francebleu” بأن أوكيدجة. سيكون في قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة غرونوبل، بعد التعافي من الإصابة.

غير أن لي ميغنان، أبرز في المقابل، بأنه من المؤكد أن حامي عرين “الخضر” لن يكون أساسيا. في ذات اللقاء.

ويعود آخر ظهور لأوكيدجة، في قائمة ناديه إلى تاريخ الـ 20 ديسمبر 2024، بمناسبة لقاء كأس فرنسا، أمام تروا، وهي المواجهة التي بقي فيها حارس المنتخب حبيسا، لكرسي الاحتياط، قبل أن يغيب عن آخر 3 لقاءات بسبب الإصابة.

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