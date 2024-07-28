أولمبياد باريس.. الجداف بودينة يتأهل إلى ربع النهائي

نجح الجداف الجزائري، سيد علي بودينة، في اقتطاع تأشيرة العبور إلى ربع نهائي التجديف، ضمن الألعاب الأولمبية باريس (26 جويلية - 11 أوت).

وكان بودينة، قد فشل أمس السبت، في بلوغ ربع النهائي مباشرة. بعد احتلاله المركز الرابع في التصفية الثالثة اختصاص “سكيف ثقيل”.

غير أن البطل الجزائري، رد الاعتبار إلى نفسه صبيحة اليوم الأحد. في التصفية الاستدراكية الثالثة، باحتلاله صدارة الترتيب، بتوقيت 07:10:23، ليخطف بذلك بطاقة ربع النهائي.