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الرياضة

أولمبياد باريس.. المصارعة إبتسام دودو تنهزم أمام نظيرتها الأمريكية

بقلم محمد لمين صحراوي
أولمبياد باريس.. المصارعة إبتسام دودو تنهزم أمام نظيرتها الأمريكية
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انهزمت المصارعة الجزائرية، إبتسام دودو، على يد نظيرتها الأمريكية هيلدبراندت سارة، ضمن منافسة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسقطت ممثلة المصارعة الحرة الجزائرية، بنتيجة 10 من دون مقابل. ضمن ثمن نهائي منافسات وزن أقل من 50 كلغ، اليوم الثلاثاء.

وسيكون على إبتسام دودو، انتظار وصول الأمريكية هيلدبراندت سارة، إلى النهائي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورالإستدراكي، للمصارعة الحرة.

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