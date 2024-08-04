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الرياضة

أولمبياد باريس.. بوعناني يفشل في التأهل المباشر لنصف نهائي 110 متر حواجز

بقلم محمد لمين صحراوي
أولمبياد باريس.. بوعناني يفشل في التأهل المباشر لنصف نهائي 110 متر حواجز
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فشل العداء الجزائري، أمين بوعناني، في اقتطاع تأشيرة التأهل المباشر، إلى نصف نهائي 110 متر حواجز، ضمن الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

واحتل بوعناني، المركز الخامس، في السباق التصفوي، اليوم الأحد، بتوقيت 13.58 ثانية.

وبذلك، يتعين على ممثل الجزائر، في مسابقة 110 متر حواجز. المشاركة في الدور الاستدراكي، على أمل ضمان العبور إلى المربع الذهبي، لنسخة باريس 2024.

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