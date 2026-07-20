أولمبيك أقبو يضم طاهر فتح الله لموسمين

أعلن نادي أولمبيك أقبو، اليوم، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط طاهر فتح الله، قادمًا من شباب قسنطينة. وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأكد نادي أولمبيك أقبو، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط طاهر فتح الله. بعد استكمال جميع الجوانب الإدارية الخاصة بانتقاله من شباب قسنطينة.

ووقّع فتح الله، على عقد يمتد موسمين، ليرتبط بألوان أولمبيك أقبو إلى غاية صيف 2028. في خطوة تعكس رغبة إدارة النادي في تعزيز خط الوسط بعناصر تمتلك الخبرة في البطولة الوطنية.

ورحّبت إدارة أولمبيك أقبو بوافدها الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره مع الفريق، وأن يقدم الإضافة المنتظرة ويساهم في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.

ويعد طاهر فتح الله، من اللاعبين الذين راكموا تجربة في الرابطة المحترفة الأولى مع شباب قسنطينة، ويأمل أن يشكل إضافة نوعية لتشكيلة أولمبيك أقبو خلال الاستحقاقات القادمة.