أولمبيو الخضر إلى الدور الأخير من تصفيات “كان 2023” بعد انسحاب إثيوبيا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الأربعاء، عن تأهل المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة، إلى الدور التصفوي الأخير، المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023 لذات الفئة.

وجاء تأهل شبان الخضر المباشر، حسبما جاء في بيان لـ “الفاف” بعد انسحاب منافسهم الإثيوبي، من الدور التصفوي الثاني، للنهائيات المقرر إجراؤها بالمغرب.

وكان مقررا أن تواجه التشكيلة الوطنية لفئة أقل من 23 سنة، إثيوبيا يوم الـ 8 أو الـ 9 من مارس الجاري، فيما تلعب مباراة العودة بالجزائر يوم الـ 12 أو الـ 13 من نفس الشهر.

وعليه، أكدت أعلى هيئة كروية في الجزائر، بأن أشبال المدرب نور الدين بوعلي، تأهلوا مباشرة إلى الدور التصفوي الأخير، الذي سيلتقون فيه بمنتخب غانا، وستلعب مواجهة الذهاب بملعب 19 ماي بعنابة، يوم الـ 24 مارس الجاري، بينما يلعب الإياب بمدينة كوماسي الغانية يوم الـ 28 من نفس الشهر.