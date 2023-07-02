أولمبيو الخضر يبحثون عن تدشين الألعاب العربية بانتصار

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي، سهرة اليوم الأحد، بنظيره العماني، ضمن منافسة كرة القدم، للألعاب العربية المقررة بالجزائر ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وستنطلق المواجهة بداية من الساعة الـ 21:00، بملعب 19 ماي بعنابة، بينما تلعب مباراة افتتاح منافسة كرة القدم، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، بداية من الساعة الـ 17:30. بين لبنان والسودان اللذان يكملان عقد هذه المجموعة الاولى.

وأجرى منتخب أقل من 23 سنة، تحت قيادة المدرب رشيد آيت محمد. تربصين مغلقين تحضيرا للمنافسة العربية، قبل أن يحط أمس السبت، الرحال بمدينة عنابة.

ويبحث أولمبيو الخضر، عن تحقيق أحلى انطلاقة في المنافسة العربية، لاسيما وأن الهدف من المشاركة هو إبقاء اللقب بالجزائر.