أولمبي الشلف يتعاقد مع الطوغولي أغبانغو مارسال

كشفت إدارة فريق أولمبي الشلف عن التعاقد مه المهاجم الدولي الطوغولي أغبانغو مارسال لمدة 3 سنوات كاملة.

ويبلغ المهاجم الطوغولي 23 سنة، كما يلعب بالقدم اليسرى و يملك إمكانيات كبيرة.

كما أكدت إدارة “لايصو” أن مراسل تم تأهيله رسميا بعدما تم إستلام ورقة تحويليه الدولية.

وسيكون بإمكان اللاعب مارسال المشاركة في كأس الكونيفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي تأهل لها اولمبي الشلف.

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