أولمبي الشلف يعلن فسخ عقد لاعبه بن بورنان

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الأحد، عن فسخها عقد اللاعب محمد الصديق بن بورنان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة أولمبي الشلف، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله فسخ عقد اللاعب محمد الصديق بن بورنان.

كما أوضح مسؤولي النادي السلفي، بأن نغادرة اللاعب بورنان لفريق، جائت بعد اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وفي ختام بيانها، عبرت إدارة اولمبي الشلف، عن تمنياتها بالتوفيق للاعب محمد الصديق بن بورنان، في بقية مشواره الكروي.