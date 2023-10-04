أوليز يقترب من حسم مستقبله الدولي

كشفت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء، عن إقتراب اللاعب الفرانكو الجزائري مايكل أوليز، عن حسم هوية المنتخب الذي سيمثله مستقبلا.

وحسب ماكشفه الحساب المهتم بشؤون الكرة الجزائرية @arobasedzair2 عبر منصة X، فإن لاعب كريستال بالاس يريد تمثيل المنتخب الفرنسي دوليا.

وأضاف المصدر، أن الفاف قامت بمحادثات مع اللاعب بعد فترة من الإقصاء من مونديال 2022 أمام الكاميرون، وفرص حمله قميص الخضر منعدمة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مايكل أوليز يريد المشاركة في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي الفرنسي والتألق للفت أنظار المدرب ديشامب لإستدعائه للديكة.