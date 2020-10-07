أول إجتماع له يوم الإثنين 12 أكتوبر.. فوج عمل متعدد القطاعات لتعديل القانون التجاري

تقرر تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى وزارة العدل لتعديل القانون التجاري.

الفوج تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي من أجل إقتصاد جديد، والتي تتعلق بضرورة تعديل القانون التجاري.

ويتكون الفوج من ممثلي كل من وزارات المالية، التجارة، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، النقل، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، الوزارة المنتدبة لدى وزير التجارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

وممثلي كل من الغرفة الوطنية للموثقين، بنك الجزائر، الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العملِ المُوَاطِنِينَ “منتدى رؤساء المؤسسات سابقا”، الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة.

ويعقد فوج العمل أول إجتماع له يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020.

مهمة فوج العمل تتمثل في إعداد أرضية تتضمن حصرا لأحكام القانون التجاري الجديرة بالتتميم أو التعديل أو الإلغاء وإقتراح أنظمة قانونية جديدة في إطار مواكبة التغييرات الإقتصادية والإجتماعية داخليا وخارجيا.