أول تعليق من الجيش المصري حول “أحداث السودان”

كشف المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، اليوم السبت، إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان.

كما انه ينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية، في حين قالت قوات الدعم السريع إنها مستعدة لتسليم الرعايا المصريين إلى قيادتهم فور هدوء الأحوال الأمنية.

وجاء في بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة الرسمية، على صفحته الرسمية في “فايسبوك”:

“تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفى إطار وجود قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان، جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”

وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد بثت مقاطع فيديو قالت إنها لأسرى من الجيش السوداني.

بالاضافة إلى عدد من الجنود والضباط من الجنسية المصرية في مطار مروي، في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها السودان.

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