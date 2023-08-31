أول تعليق من صادي بعد رفض ملف ترشحه لرئاسة الفاف

تحدث المترشح لسباق رئاسيات الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الخميس، لأول مرة عن رفض ملف ترشحه.

وكتب وليد صادي، عبر حسابه الرسمي على منصة x، اليوم الخميس:”أود التأكيد أن ملف ترشحي لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم كامل ويستوفي الشروط القانونية ولا أزيد فوق ذلك”.

وأوضح صادي:”قد تختلف رؤيتنا للأمور، لكن فلنجعل مصلحة الوطن والكرة الجزائرية فوق اعتبارات المصالح الشخصية،ولنبتعد عن المغالطات، ولنوفر جوا يسمح بحشد الجهود لكيفية تحقيق نهضة كروية حقيقية”.