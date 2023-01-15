أول تعليق من وناس بعد اصابته الخطيرة ونابولي يدعمه !

خرج النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، بأول تعليق بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها أمسية اليوم الأحد.

حيث نشر لاعب فريق ليل الفرنسي صورتان له أثناء اصابته في لقاء تروا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

كما أرفق “وناس” الذي غادر اللقاء في الدقيقة الـ8 بعد اصابته على مستوى القدم الصورتان بعبارة:”شكرا لكم جميعا على الرسائل”.

ومن جانبه عبر نادي نابولي الايطالي عن دعمه للاعبه السابق من خلال نشره لصورة اللاعب على الحساب الرسمي على “تويتر” مع عبارة:”فورزا آدم”.