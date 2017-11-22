أول تغريدة للحريري بعد تراجعه عن الإستقالة

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، المستقيل، إنّ لبنان أمانة غالية أودعها الشعب اللبناني لدى كل الأحزاب والتيارات والقيادات.

وغرّد الحريري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، بعد أن أعلن التريت في قرار تراجعه عن الاستقالة.

“أن لبنان أمانة غالية أودعها الشعب اللبناني في ضمائر كل الأحزاب والتيارات والقيادات

فلا يجوز التفريط بهذه الأمانة، حمى الله لبنان وحفظ شعبه الطيب”.

للإشارة، شارك سعد الحريري اليوم الأربعاء، لبنان بعيد استقلاله 47 وكان جالس بجانب الرئيس اللبناني ميشال عون .